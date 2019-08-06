Son Dakika Haberleri: Dağcıların, 3684 rakımlı Başet Dağı'nda karla birlikte pekmez keyfi
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Dağcıların, 3684 rakımlı Başet Dağı'nda karla birlikte pekmez keyfi

51 dakika önce

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van Gölü'nün temiz kalmasına dikkat çekmek için 3 bin 684 rakımlı Başet Dağı'nda karla birlikte pekmez yemenin keyfini çıkardılar.

Dağcıların, 3684 rakımlı Başet Dağı'nda karla birlikte pekmez keyfi, System.String[]
Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van Gölü'nün temiz kalmasına dikkat çekmek için 3 bin 684 rakımlı Başet Dağı'nda karla birlikte pekmez yemenin keyfini çıkardılar.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, "Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın" bilinciyle 5 il 25 zirve etkinliği kapsamında Gürpınar sınırları içerisinde bulunan 3 bin 684 rakımlı Başet Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zirveye yakın kar kütleleri ile karşılaşan dağcılar, Ağustos ayının sıcaklığı eşliğinde karla birlikte pekmez yemenin keyfini çıkardılar. - VAN
Gürpınar, Van Gölü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:19 Kaynak: İHA
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