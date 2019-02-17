Son Dakika Haberleri: Dağcıların Muş'ta Kış Eğitimi Kampı

Dağcıların Muş'ta Kış Eğitimi Kampı

1 saat önce

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen "Kış Gelişim Eğitimi" kapsamında 120 dağcı, Muş Alparslan Üniversitesi yerleşkesinde kamp kurdu.

Dağcıların Muş'ta Kış Eğitimi Kampı, System.String[]
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen "Kış Gelişim Eğitimi" kapsamında 120 dağcı, Muş Alparslan Üniversitesi yerleşkesinde kamp kurdu.

Zorlu kış şartlarında eğitim görecek dağcılar, iglo yapmayı, buzda düştüklerinde ne yapacaklarını öğrenecek, kramponla yürüyüş ve iz açma eğitimleri alacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Muş Temsilcisi Mehmet Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimlerin 11 uzman tarafından verileceğini söyledi.

Kampa, Türkiye'nin değişik yerlerinden 120 dağcının katıldığını ifade eden Çağlayan, "Eğitime katılan sporcular kendilerine uygun çadırlarda, uygun giysiler, uyku tulumları ile kalacaklar. Bunlar kış şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Eksi 40 derecede idame edecekleri malzemeleri mevcuttur. Böylece hem kış şartlarına alışmış olacaklar hem de eğitimi gerekli şekilde görmüş olacaklar. Öte yandan dağcılarımız kendi yemeklerini ve çadırlarını kendileri yapacaklar." dedi.

Rize'den eğitime katılan dağcı Hazal Merve Bilir, "Türkiye'nin birçok ilinden sporcu arkadaşlar geliyor. Bunun en güzel yanı ise çok farklı illerden çok farklı insanlarla tanışmamız. Her ilde bir evimiz, bir arkadaşımız oluyor." diye konuştu.

Malatya'dan gelen Merve Durak ise "Burası gerçekten çok güzel bir yer. Burada çok güzel insanlar tanıyoruz. Çok farklı illerden insanlar katılıyor. Bir hafta boyunca burada kalacağız. Burada kış şartlarına alışacağız. Çadırda yemeklerinizi kendimiz yapacağız ve ısınmak için şartları zorlayacağız." dedi.

Eğitimler sonunda yapılacak yazılı sınavda başarılı olan sporcular bir üst kademe olan kar ve buz eğitimi almaya hak kazanacaklar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:09 Kaynak: AA

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