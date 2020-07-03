Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar'dan kulüplere ziyaret

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Trabzon ve Rize'deki kulüpleri ziyaret etti.

Federasyonun açıklamasına göre Başar, ziyarette yeni dönemde faaliyetler esnasında uyulması gereken kurallar, federasyon faaliyetleri ve son dönemdeki gelişmeler konusunda bilgilendirme yaptı.

Kulüpler tarafından bildirilen konular üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan, salgın sürecinde yeniden başlayan faaliyetler kapsamında, federasyon tarafından hazırlanan dokümanlar ile Dağcılık dergisi kulüplere gönderildi.