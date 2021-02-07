Kısıtlamada özel izinle doğaya yem bıraktılar - Son Dakika
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Kısıtlamada özel izinle doğaya yem bıraktılar

Kısıtlamada özel izinle doğaya yem bıraktılar

07.02.2021 12:01

SİVAS'ta hafta sonu kısıtlamalarında özel izin alan dağcılık kulübü üyeleri kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Çamlıbel mevkisine yem bıraktı.

SİVAS'ta hafta sonu kısıtlamalarında özel izin alan dağcılık kulübü üyeleri kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Çamlıbel mevkisine yem bıraktı.

Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyeleri, kış aylarının sert geçtiği kentte yem bulmada zorlanan yaban hayvanları için Çamlıbel mevkisi civarına buğday, havuç ve kemikli et bıraktı.

Kış aylarında ve özellikle hafta sonu kısıtlamasında beslenemeyen hayvanlar için özel izinle doğaya çıktıklarını belirten kulüp yöneticisi Mehmet Baysal, "Bugün SİVDAK kulübü olarak doğaya yem bırakma etkinliğindeyiz. Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğünün bizlere temin ettiği yemler ile Çamlıbel'e geldik. Burada ormanın içerisine yemlerimizi bırakıyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Fırsat buldukça bu etkinliklerimizi tekrarlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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