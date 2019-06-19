Son Dakika Haberleri: Dağcıyı arama çalışmalarına ara verildi
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Dağcıyı arama çalışmalarına ara verildi

53 dakika önce

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'ndaki zirve tırmanışında çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u (27) arama çalışmalarına hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Dağcıyı arama çalışmalarına ara verildi, System.String[]
NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'ndaki zirve tırmanışında çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u (27) arama çalışmalarına hava koşulları nedeniyle ara verildi. Bölgede 7 metre kalınlığında kar kalınlığının devam ettiği belirtildi.
Demirkazık Dağı'nın Eznevit mevkisinde 2 Aralık 2018'de, tırmanış yapan dağcılar Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan, çığ altında kaldı. İşcan, 1 gün sonra kurtarılırken, yapılan aramalara rağmen Karakoç'a ulaşılamadı. Hava şartları kötüleşince arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Coğrafi konum ve çığ riski bulunması nedeniyle 7 aydır Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına ara verilmişti. Geçtiğimiz hafta  Niğde AFAD ile birlikte Erzurum ve Diyarbakır'dan gelen 23 kişilik AFAD ekibi tekrar arama çalışmalarına başlamıştı.
ÇALIŞMALARA TEKRAR ARA VERİLDİ
Ekipler 1 kilometre uzunluğunda bir alanda arama çalışmalarını sürdürürken bölgedeki kar kalınlığının 7 metreye kadar çıktığı ve bazı bölgelerde ise 3 metre kalınlığında buzlanma olduğu belirtildi. Bu nedenle aramalara bir kez daha ara verildi. Aramaların önümüzdeki günlerde hava şartlarına göre tekrar başlayacağı öğrenildi.


- Niğde
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:53 Kaynak: DHA
Aralık, Kar, Çamardı, Niğde, Güncel
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