Dağda aç kalan yaban keçileri vadiye indi - Son Dakika

Dağda aç kalan yaban keçileri vadiye indi
25.01.2021 10:55
Dağda aç kalan yaban keçileri vadiye indi Tunceli'de yüksek rakımlı bölgelerden inen yaban keçileri, kısıtlamalarda sessizliğe bürünen bölgelere kadar inerek karınlarını doyururken görüntülendi.
Dağda aç kalan yaban keçileri vadiye indi
TUNCELİ - Tunceli'de yüksek rakımlı bölgelerden inen yaban keçileri, kısıtlamalarda sessizliğe bürünen bölgelere kadar inerek karınlarını doyururken görüntülendi.
Koruma altında bulunan yaban keçileri, Koronavirüsle mücadelede uygulanan kısıtlamaların da etkisiyle bulundukları karlı zirvelerden vadilere kadar indi. Kısıtlama nedeniyle sadece izinli vatandaşların kullandıkları Pülümür ve Munzur Vadisi'nde beslenen dağ keçilerinin rahatça karınlarını doyurması dikkat çekti.
Uzun süre karınlarını doyuran yaban keçileri daha sonra yeniden zirvelere doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.
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