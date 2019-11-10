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Dağda Atatürk'e saygı duruşu

6 saat önce

Dağda Atatürk'e saygı duruşuİZMİR - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde Latmos Dağının bin 374 metre yükseklikteki Tekerlek Kaya zirvesine tırmanan dağcılar, iki dakikalık saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudu.

Dağda Atatürk'e saygı duruşu

İZMİR - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde Latmos Dağının bin 374 metre yükseklikteki Tekerlek Kaya zirvesine tırmanan dağcılar, iki dakikalık saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudu. Zirve Dağcılık üyesi sporcular, "Ata'yı her zamankinden daha çok özlüyor, onu saygı ve minnetle anıyoruz" dediler.

Latmos Dağı 6.geleneksel zirvesi kapsamında 09 Kasım sabahı başladıkları ve 8 kilometre yürüyerek Latmos Dağının bin 374 metre yükseklikteki Tekerlek Kaya zirvesine çıkmayı başaran dağcılar, burada kamp kurup 10 Kasım sabahına uyandı. Dağda saat 09.05'te saygı duruşunda bulup İstiklal Marşı'nı okuyan dağcılar, "Dağda da olsa, kampta da olsa 10 Kasım'da saat 09.05'te her Türk için hayat durur ve kalbimiz Mustafa Kemal diye atar" dediler.

Dağda Atatürk'e saygı duruşu

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:47 Kaynak: İHA
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