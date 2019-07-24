Dağda ayağı kırıldı, ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü
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SİVAS'ın Zara ilçesinde, gezinti için çıktığı dağlık alanda düşüp ayağını kıran Medet Öztürk (50), hastaneye ambulans helikopter ile taşındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:30 Kaynak: DHA
SİVAS'ın Zara ilçesinde, gezinti için çıktığı dağlık alanda düşüp ayağını kıran Medet Öztürk (50), hastaneye ambulans helikopter ile taşındı.
Ailesiyle birlikte İstanbul
'dan memleketleri Zara ilçesine bağlı Keleşler mezrasına tatil için giden
Medet Öztürk, yakınlarıyla birlikte dağlık alanda gezintiye çıktı. Ancak dengesini kaybedip, düştü. Sağ ayağında kırık olan Öztürk için bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.
Medet Öztürk, mezraya inen ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki helikopter pistine getirildi. Buradan da ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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