Son Dakika Haberleri: Dağda ayağı kırıldı imdadına ambulans helikopter yetişti - SİVAS (2)
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Dağda ayağı kırıldı imdadına ambulans helikopter yetişti - SİVAS (2)

1 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde gezinti için çıktığı dağda düşerek ayağını kıran Medet Öztürk, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde gezinti için çıktığı dağda düşerek ayağını kıran Medet Öztürk, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da yaşayan ve tatil için memleketi Zara ilçesi Keleşler mezrasına gelen 50 yaşındaki Öztürk, yakınlarıyla dağda gezintiye çıktı. Öztürk, gezinti sırasında düşerek sağ ayağını kırdı. Yakınlarının bilgi vermesi üzerine bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.
Öztürk, mezraya inen ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki helikopter pistine getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan Öztürk, tedavisi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Dağda ayağı kırıldı imdadına ambulans helikopter yetişti - SİVAS (2)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İstanbul, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:47 Kaynak: AA
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