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Dağda bulunan tilki yavrusunu sütle besliyor - Son Dakika

Dağda bulunan tilki yavrusunu sütle besliyor

27.08.2021 10:57
Dağda bulunan tilki yavrusunu sütle besliyor, System.String[]

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde doğasever-aktivist Nazım Sönmez, Amanos Dağları'nda bulunan tilki yavrusunu sahiplendi.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde doğasever-aktivist Nazım Sönmez, Amanos Dağları'nda bulunan tilki yavrusunu sahiplendi. Sönmez, annesi olmayan yavruyu sütle besliyor.

Amanos Dağları'nda bulunan tilki yavrusunu Amanos Keşif Grubu'ndan doğasever-aktivist Nazım Sönmez sahiplendi. Tilki yavrusunu süt ile besleyen Sönmez, annenin öldürülmüş olabileceğini belirterek, "Sağ olsun, duyarlı bir vatandaşımız tilki yavrusunu bize getirdi. Sütle karnını doyurduk. Şu anda mışıl mışıl uyuyor. Elimizden geldiğince tilki yavrumuzu beslemeye çalışacağız. Besleyip büyüttükten sonra tekrar doğaya salacağız" dedi.


Dağda bulunan tilki yavrusunu sütle besliyor
Dağda bulunan tilki yavrusunu sütle besliyor
Dağda bulunan tilki yavrusunu sütle besliyor
Dağda bulunan tilki yavrusunu sütle besliyor

Amanos Dağları, Dörtyol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dağda bulunan tilki yavrusunu sütle besliyor - Son Dakika


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