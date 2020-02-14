Dağda cesedi bulunan çobanın koyunlarını gasp eden 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Çameli ilçesinde hayvanlarını otlatırken cesedi bulunan 47 yaşındaki çobanın ölü bulunmasından 1 hafta önce koyunlarının silah zoruyla gasp edildiği iddiası ile 5 kişi tutuklandı.



Olay, Çameli ilçesinde dün gece meydana geldi. 47 yaşındaki çoban Sabri Duru, hayvanlarını otlatmak için Dikmen mevkisi Kızılin Dağı'na çıktı. Akşam saatlerinde sürüsünün yalnız dönmesi üzerine şüphelenen mahalle sakinleri jandarmaya haber verdi. Mahalle sakinleri ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı bir arama çalışması yaptı. Jandarma ekipleri çobanı arama çalışması sonucunda su deposu mevkisinde Duru'nun cansız bedeni ile karşılaştı.



Duru'nun ölü bulunmasından yaklaşık 1 hafta önce 6 koyununun silah zoruyla gasp edildiği iddiası ile jandarma tarafından gözaltına alınan 5 kişi ise bugün tutuklandı.



Duru'nun kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonucuna göre belli olacağı öğrenildi. - DENİZLİ