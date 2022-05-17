Dağda değil köyde yetişiyor, çiftçinin yüzü gülüyor - Son Dakika
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Dağda değil köyde yetişiyor, çiftçinin yüzü gülüyor

17.05.2022 21:06

Dağda değil köyde yetişiyor, çiftçinin yüzü gülüyorTOKAT Tokat'ta sebze ekmeyi bırakan Beşören köylüleri madımaktan elde ettikleri gelirden memnun. Tokat merkeze bağlı 130 haneli Beşören Köyünde çiftçiler geçimini madımak bitkisinden sağlıyor.

Dağda değil köyde yetişiyor, çiftçinin yüzü gülüyor

TOKAT Tokat'ta sebze ekmeyi bırakan Beşören köylüleri madımaktan elde ettikleri gelirden memnun.

Tokat merkeze bağlı 130 haneli Beşören Köyünde çiftçiler geçimini madımak bitkisinden sağlıyor. 100 dönümün üzerinde tarla madımak ekilerek ilkbaharla birlikte hasadı yapılıyor. Köyde her evin bahçesinde madımak yetiştiriliyor. Sebze yerine madımak yetiştiren köylüler elde ettikleri gelirden oldukça mutlu. Köyün verimli arazilerinden toplanan madımaklar kent merkezinin yanı sıra başta İstanbul olmak üzere Ankara, Bursa, İzmir, Kayseri illerine çuvallarla gönderiliyor. Tokat'ta tarladan 13-15 liraya satışa sunulan madımak kentte 20 liradan satılıyor.

Köylü madımaktan geçimini sağlıyor

Çiftçilik yapan Hamza Sansar, eskiden kadınların dağlık alanlardan madımak topladığına dikkat çekerek, "Sabah erkenden madımak toplar getirirlerdi. İdris amcamız madımağın kökünü söküp getirip dikti, yetiştirdi. Ondan sonra ticaretini yapmaya başladı. Köyün geneline yayıldı. Şu anda tahminim 100 dönümün üzerinde madımak var. Köyümüzde geçim kaynağımız hayvancılık ile madımak" dedi.

Madımak büyükşehirlere gönderiliyor

Madımak bitkisine il dışından yoğun talep olduğunu belirten Sansar, "Madımak şu anda İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir bu illere gönderiliyor. Yeşil olarak çuvallara koyuyoruz. İçerisine de buz koyuyoruz. Hava durumuna göre hareket ediyoruz. Otobüse götürüp bırakıyoruz. Talep şu anda gayet güzel. Madımağın satışı yıldan yüzde 30-40 artıyor. Şu anki fiyatı ortalama 20 liradan veriyoruz" diye konuştu.

Sebze yerine madımak ekiyorlar

4 çocuk annesi Songül Sansar, köylerinde sebzenin yerini madımağın aldığını belirterek, "Köyümüzde soğan dikiyorduk. Ondan sonra ıspanak, kabak yaptık. Hep bütün tarlaları herkes kabak ekliyordu. Ondan sonra bıraktık o işleri. Madımak işine başladık. Başka köyler domates, biber, fasulye, bağ yaprağı yapıyor. Bizim köyümüzde sadece bu işiyle uğraşıyor. Nisan da çıkıyor, kar üstünü kapatana kadar topluyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile bütçesine katkı sağlayarak cep harçlığı çıkartan Ayşegül Arslan, "Hem üniversite sınavına hazırlanıyorum hem ailem için katkıda bulunmak için çalışıyorum. Bütün gençlerin de böyle gelip çalışmalarını tavsiye ederim. Hem kafa dinlenme amaçlı hem de daha verimli oluyor böyle"

Dağda değil köyde yetişiyor, çiftçinin yüzü gülüyor
Dağda değil köyde yetişiyor, çiftçinin yüzü gülüyor
Dağda değil köyde yetişiyor, çiftçinin yüzü gülüyor
Dağda değil köyde yetişiyor, çiftçinin yüzü gülüyor

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Kaynak: İHA

İstanbul, Kayseri, Ankara, Tokat, Güncel, Son Dakika

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