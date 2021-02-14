Dağda donmak üzereyken itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika

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Dağda donmak üzereyken itfaiye ekipleri yetişti

BALIKESİR - Kazdağlarında yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 3 çobanın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Balıkesir'in Edremit İlçesinden Çanakkale Yenice Kavsara mevkiinde mahsur kalan çobanlar için ekipler, seferber oldu. Zaman zaman yürüyerek zaman zaman ise araçla güçlükle ilerleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit ve Havran İtfaiye amirliği ekipleri, 10 saatin üzerinde dağda mahsur kalan Ufuk T. Mustafa U. ve Halil I. İsimli çobanlara ulaşmayı başardı.

Mahsur kalanların, ekipleri gördüğünde ise sevinci görülmeye değerdi. Donmak üzere oldukları ifade edilen kişiler, itfaiye ekipleri tarafından kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.