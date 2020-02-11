Dağda geziye çıkan genç donmak üzereyken kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dağda geziye çıkan genç donmak üzereyken kurtarıldı - Son Dakika

Dağda geziye çıkan genç donmak üzereyken kurtarıldı

6 saat önce

Denizli'nin Bağbaşı Yaylası bölgesinde ormanlık alanda geziye çıkan genç, havanın kararması sonucunda yolunu kaybederek mahsur kaldı.

Dağda geziye çıkan genç donmak üzereyken kurtarıldı, System.String[]

Denizli'nin Bağbaşı Yaylası bölgesinde ormanlık alanda geziye çıkan genç, havanın kararması sonucunda yolunu kaybederek mahsur kaldı. Genç donmak üzereyken AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nden Çamlık Parkı üzerinden ormanlık alanda öğle saatlerinde bisiklet ile geziye çıkan 22 yaşındaki Şükrü B.K. Bağbaşı yaylası ormanlık alanda yolunu kaybederek mahsur kaldı. Şükrü B.K., AFAD'ı arayarak yardım istedi. Yaklaşık 5 saat mahsur kalan genç, hipotermi geçirmek üzereyken AFAD ekiplerince kurtarıldı. Isı battaniyesi ile yapılan ilk müdahalenin ardından genç kontrol için hastaneye kaldırıldı.

(Murat Kocabaş/İHA)

Bağbaşı, Denizli, AFAD, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da otobüste öpüşme tartışması: Burası Arabistan mı?
İstanbul'da korkunç cinayet! Talihsiz gencin son sözleri "Anne ben ölüyorum" oldu Marmaray'da kadından para çalan karganın sabıkası kabarık çıktı Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan dünyaya İdlib çağrısı

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 06:19:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dağda geziye çıkan genç donmak üzereyken kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]