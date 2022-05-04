Dağda kalp krizi geçiren kişinin imdadına ekipler yetişti - Son Dakika
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Dağda kalp krizi geçiren kişinin imdadına ekipler yetişti

04.05.2022 19:14
Dağda kalp krizi geçiren kişinin imdadına ekipler yetişti

Bitlis'te bitki toplamak için gittiği dağda kalp krizi geçiren kişi ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis'te bitki toplamak için gittiği dağda kalp krizi geçiren kişi ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

Tabanözü köyüne bağlı Bayramlı mezrasında yaşayan 67 yaşındaki Abdullah Demir, bitki toplamak için gittiği Helezan Yaylası'nda rahatsızlandı.

Demir'in yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Kardan dolayı araçla ilerleyemeyen ekipler, yürüyerek hastaya ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Demir, sedye ile AFAD aracının bulunduğu bölgeye taşındı.

Ambulansa alınan Demir, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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