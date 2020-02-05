Dağda kaybolan 3 kişiye 6 saat sonra ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dağda kaybolan 3 kişiye 6 saat sonra ulaşıldı - Son Dakika

Dağda kaybolan 3 kişiye 6 saat sonra ulaşıldı

6 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürüyüş amacıyla dağa çıkan ve kaybolan 3 kişi, 7 kişilik AKUT ekiplerince 6 saat sonra kurtarıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürüyüş amacıyla dağa çıkan ve kaybolan 3 kişi, 7 kişilik AKUT ekiplerince 6 saat sonra kurtarıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kemalpaşa ilçesi Nazarköy Mahallesi mevkiinden sabah saatlerinde yürüyüş amacıyla dağa çıkan 3 kişi, havanın kararması, yoğun sis ve yağış nedeniyle yollarını kaybetti. AKUT İzmir ekibinden yardım isteyen vatandaşlar için, İzmir'den 7 kişilik AKUT ekibi ile Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 3 kişilik ekip de bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını başlattı.

6 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Zorlu arazi şartlarında AKUT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 6 saat sürdü. Ekipler, 6 saat sonra 3 vatandaşa ulaşarak Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi. Konu hakkında açıklama yapan AKUT ekip lideri Ramazan Ergut, "Saat 20.00 itibariyle 3 doğa yürüyüşçüsünün kaybolduğuna dair ihbar aldık. İzmir'den 7 kişilik ekip ile olay yerine intikal ettik. 3 doğa yürüyüşçüsüne 6 saat süren çalışmalar neticesinde ulaştık. Sağlıklı bir şekilde tahliyelerini gerçekleştirerek operasyonumuzu tamamladık" dedi.

(Aydın Bektaş/İHA)

Dağda kaybolan 3 kişiye 6 saat sonra ulaşıldı

Kemalpaşa, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
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