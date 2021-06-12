Dağda kaybolan karacaya keçi annelik yapıyor - Son Dakika

Dağda kaybolan karacaya keçi annelik yapıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dağda kaybolan karaca yavrusuna keçi annelik yapıyor.

Çamalanı Kırsal Mahallesi'nde Menekşe ailesine ait keçileri otlatan çobanlar, bir karacanın kaçıp sürüye sokulduğunu gördü. Çobanların mahalleye getirdiği yavru kısa sürede alıştığı sürüde oğlaklarla beraber hareket ediyor. Sındırgı Avcılar Kulübü vasıtasıyla Milli Parklarla irtibata geçen aile, karacanın büyüyüp doğal ortamına salınana kadar da bakımını üstlendi.

Karaca yavrusunu bir keçinin süt verdiğini anlatan Seyhan Menekşe, "Çamalanı köyünde yaşıyoruz. 20 yaşındayım. Ortalama 15 yıldır bu işi yapıyoruz . Bu karaca yavrusu köpeklerden kaçarak kardeşimin yanına sığınmış. Biz de bunların nesli tükenmekte olduğunu bildiğimiz için köye getirdik. Kurda kuşa yem olmasın istedik. Milli Parklara haber vererek yetkililerin buraya gelmesini sağladık. Onlar da bize bıraktılar. Keçi sütüyle besliyoruz. Şu an emin ellerde" dedi.