Dağda Kaybolan Keçinin Doğumuna Jandarma Yardım Etti
49 dakika önce
Kırıkkale'de görevden dönen jandarma ekipleri, dağlık arazide kaybolan keçinin doğum yapmasına yardım etti.
Kırıkkale
'de görevden dönen jandarma ekipleri, dağlık arazide kaybolan keçinin doğum yapmasına yardım etti. Yahşihan
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, görev için Kenanobası köyünden dönerken Yassıbağ mevkisindeki dağlık arazide yatan keçi oyduğunu fark etti.
Keçinin doğurmaya başladığını fark eden askerler, hayvanın doğumuna yardım etti. Keçinin Sefer Özçam'a ait olduğunu tespit eden askerler, keçi ve yavrusunu sahibine teslim etti.
Özçam, 2 gündür keçisinin kayıp olduğunu, aramalarına rağmen hayvanı bulamadıklarını söyledi.
Bugün komutanların elinde oğlak ve keçiyi görünce çok sevindiğini belirten Sefer Özçam, "Allah hepsinden razı olsun. Keçimi dağda yalnız bırakmamışlar. Biz kayboldu diye üzülürken, komutanlarımız sağ olsun yavrusuyla birlikte aldı geldi. Çok sevinçliyiz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:20 Kaynak: AA
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