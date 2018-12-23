Son Dakika Haberleri: Dağda Keçileriyle Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Dağda Keçileriyle Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

3 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde dağda 7 keçisiyle mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

Dağda Keçileriyle Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı, System.String[]
Van'ın Çatak ilçesinde dağda 7 keçisiyle mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

Akçabuk Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan 7 keçisini kurtarmaya çalışan Seyfullah Keve de mahsur kaldı. Vatandaşların Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çatak Grup Amirliğine haber vermesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan zorlu çalışmalar sonucunda 7 keçi ve Seyfullah Keve isimli vatandaş kurtarıldı.

Olay yerine gelen vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çatak Grup Amirliği yetkililerine teşekkürlerini ilettiler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:17 Kaynak: İHA

İtfaiye, Çatak, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankta Uyumaya Çalışan Evsiz Vatandaşın Görüntüsü Yürek Burktu Evsizlerin 'Çorbacı Dayısı'

Cep Telefonu Bataryası Bir Anda Alev Aldı Kan Donduran Hırsızlık! 150 Hayvanı Telef Edip Etlerini Çaldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:43:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dağda Keçileriyle Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]