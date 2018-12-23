Dağda Keçileriyle Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı
3 saat önce
Van'ın Çatak ilçesinde dağda 7 keçisiyle mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.
Van
'ın Çatak
ilçesinde dağda 7 keçisiyle mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.
Akçabuk Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan 7 keçisini kurtarmaya çalışan Seyfullah Keve de mahsur kaldı. Vatandaşların Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı Çatak Grup Amirliğine haber vermesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan zorlu çalışmalar sonucunda 7 keçi ve Seyfullah Keve isimli vatandaş kurtarıldı.
Olay yerine gelen vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çatak Grup Amirliği yetkililerine teşekkürlerini ilettiler. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:17 Kaynak: İHA
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