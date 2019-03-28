Dağda Mahsur Kalan 4 Üniversite Öğrencisi Kurtarıldı

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde, dağda mahsur kalan dört üniversite öğrencisi kurtarıldı.
Üniversite öğrencileri Ahmet Öztokmak (21), Mehmet Çavuşoğlu
(23), Mehmet Han
Şafak (19) ve Azerbaycan
vatandaşı Amir Orouji (29) İçmeler
Mahallesi Karia Yürüyüş Yolu mevkisinde yürüyüşe çıktı.
Bir süre sonra gidecekleri yönü bulamayınca dağda mahsur kalan üniversiteliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine yönlendirilen AFAD
, UMKE ve polis ekiplerince, 8 saatte ulaşılan dört genç, dağdan indirildi.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.