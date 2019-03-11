Son Dakika Haberleri: Dağda Mahsur Kalan 7 Arkadaş Kurtarıldı

Dağda Mahsur Kalan 7 Arkadaş Kurtarıldı

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gezmek için gittikleri dağda mahsur kalan 7 genç arkadaş, 5 saat süren çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Dağda Mahsur Kalan 7 Arkadaş Kurtarıldı, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde gezmek için gittikleri dağda mahsur kalan 7 genç arkadaş, 5 saat süren çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 7 genç arkadaş motosikletleri ile gezmek için Hendek Çamlıca Gölü'ne gitti. Dönüş yolunda kar nedeniyle motosikletleri arıza yapan ve mahsur kalan gençler jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Konunun bildirilmesi üzerine harekete geçen Hendek İlçe Jandarma ekipleri, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ve Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (SABAH) ekipleri ve Çamlıca Mahallesi halkının da yardımıyla Çamlıca Gölü'ne çıkarak saatler sonra mahsur kalan 7 kişiye ulaştı. Yaklaşık 5 saat süre mahsur kalan 7 genç, jandarma tarafından ailelerine teslim edildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:22 Kaynak: İHA

Dönüş, Jandarma, Çamlıca, Sakarya, Güncel
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