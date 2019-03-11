Dağda Mahsur Kalan 7 Arkadaş Kurtarıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gezmek için gittikleri dağda mahsur kalan 7 genç arkadaş, 5 saat süren çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gezmek için gittikleri dağda mahsur kalan 7 genç arkadaş, 5 saat süren çalışmalar sonucu kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, 7 genç arkadaş motosikletleri ile gezmek için Hendek Çamlıca Gölü'ne gitti. Dönüş yolunda kar nedeniyle motosikletleri arıza yapan ve mahsur kalan gençler jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Konunun bildirilmesi üzerine harekete geçen Hendek İlçe Jandarma ekipleri, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ve Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (SABAH) ekipleri ve Çamlıca Mahallesi halkının da yardımıyla Çamlıca Gölü'ne çıkarak saatler sonra mahsur kalan 7 kişiye ulaştı. Yaklaşık 5 saat süre mahsur kalan 7 genç, jandarma tarafından ailelerine teslim edildi. - SAKARYA

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