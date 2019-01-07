Dağda Mahsur Kalan 7 Kişi Belediye Ekiplerince Kurtarıldı
15 dakika önce
Elmadağ ilçesindeki İdris Dağı'nda otomobillerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 7 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Elmadağ
ilçesindeki İdris Dağı'nda otomobillerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 7 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:11 Kaynak: AA
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