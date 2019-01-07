Son Dakika Haberleri: Dağda Mahsur Kalan 7 Kişi Belediye Ekiplerince Kurtarıldı

Dağda Mahsur Kalan 7 Kişi Belediye Ekiplerince Kurtarıldı

15 dakika önce

Elmadağ ilçesindeki İdris Dağı'nda otomobillerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 7 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Elmadağ ilçesindeki İdris Dağı'nda otomobillerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 7 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:11 Kaynak: AA

Elmadağ, Güncel
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