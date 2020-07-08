Dağda mahsur kalan 8 genci AFAD kurtardı - Son Dakika

Dağda mahsur kalan 8 genci AFAD kurtardı

Kayseri'de bulunan Ali Dağı'nda gezintiye çıkan 8 genç, aniden oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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