Dağda Mahsur Kalan Belgesel Ekibi Kurtarıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde film çekimi için bir dağ köyüne giden belgesel ekibi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalınca yetkililerinin saatler süren çabasıyla kurtarıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde film çekimi için bir dağ köyüne giden belgesel ekibi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalınca yetkililerinin saatler süren çabasıyla kurtarıldı. İstanbul'dan Van'a gelen bir belgesel film ekibi, Bahçesaray ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Özbeyli mezrasına gitti. Bir hafta boyunca mezrada çekim yapan ekip, il merkezine dönmek isteyince tipi ve kar yağışına yakalandı. Durumu AK Parti İlçe Başkanlığına bildiren film ekibi, şehre inmek için yardım istedi. İlçe başkanı Cumali Sabırlı'nın Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu'na durumu bildirmesiyle bölgeye bir iş makinesi sevk edilerek belgesel ekibi kurtarıldı. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi aştığını söyleyen filmin oyuncularından Emin Güven, "Sonraki gün şehir merkezinde olmamız gerekiyordu. Bu nedenle durumu AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'ya ilettik. Sağ olsun kurtarılmamız için iş makinelerini gönderdi. Yine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva bizi alması için aracını gönderdi. Yanımızda 200 kiloyu aşan ve hepsi çok pahalı malzemeler var. Eğer onların yardımı olmasa zarar görebilirlerdi, biz de zarar görebilirdik" dedi. Belgesel ekibi, akşam saatlerine kadar süren bir çalışmayla ilçe merkezine ulaştırıldı.



(İHA)

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