Dağda mahsur kalan çiftçi kardeşler kurtarıldı - Son Dakika

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan dağlık alanda hayvanlarına ot almaya giderken mahsur kalan çiftçi kardeşler ekipler tarafından kurtarıldı.

Kırıkdağ köyü Dikmen Mahallesi Alagipe mezrasına yaz aylarında koyunları için topladıkları otları almaya giden Nevzat ve Mustafa Çiftçi kardeşlerden haber almayan ailesi jandarmaya haber verdi. Jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri mahsur kalan çiftçi kardeşleri aramaya başladı. Kendileri ile irtibat sağlanmasıyla birlikte ekiplerin verdiği koordinat ile dağlık alanda yerleri bulundu. Ekipler tarafından kurtarılan kardeşlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çiftçi kardeşler bölgede çok kar ve çığ tehlikesi olduğu için inmeye cesaret edemediklerini açıkladı. Çiftçi ailesi ve Karıkdağ köyü sakinleri jandarma ve kurtarma ekibine teşekkür etti.

(Feyzullah Taş/İHA)