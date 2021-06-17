Dağda mahsur kalan çobana AFAD ekipleri yetişti - Son Dakika

Dağda mahsur kalan çobana AFAD ekipleri yetişti

Yaylada hayvanların peşine gitmek isteyen çoban dağda mahsur kaldı.

Yaylada hayvanların peşine gitmek isteyen çoban dağda mahsur kaldı. 112'yi arayarak yardım isteyen çobanı AFAD ekipleri 2 saatlik uğraş sonucu kurtardı. Erzincan'ın Tercan ilçesi Konarlı köyü Soğanlı Yaylasında hayvanlarının peşinden gitmek isteyen Cuma Gül dağda mahsur kaldı. 112'yi arayarak yardım isteyen çobanı 4 kişilik AFAD ekibi 2 saatlik uğraş sonucu kurtardı. Kurtarılan çoban kendini kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür etti. Mahsur kalan Cuma Gül hiç bir yara almadan sağ olarak tekrardan konakladığı çadırına götürüldü. - ERZİNCAN

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