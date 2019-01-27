Son Dakika Haberleri: Dağda Mahsur Kalan Genci Kurtarmak İçin Sırtlarında Taşımışlar

Dağda Mahsur Kalan Genci Kurtarmak İçin Sırtlarında Taşımışlar

56 dakika önce

Dağda mahsur kalan genci kurtarmak için sırtlarında taşımışlarKAYSERİ - Kayseri'de fotoğraf çekinmek için çıktığı dağda mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren Suriyeli genci, AFAD ekiplerinin kurtarmak için sırtlarında taşıdığı görüntüler ortaya çıktı.

Dağda mahsur kalan genci kurtarmak için sırtlarında taşımışlar

KAYSERİ - Kayseri'de fotoğraf çekinmek için çıktığı dağda mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren Suriyeli genci, AFAD ekiplerinin kurtarmak için sırtlarında taşıdığı görüntüler ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde bulunan Yılanlı Dağı'nın zirvesine fotoğraf çekmek için çıkan Suriye uyruklu Ahmet N. (20), geri inemeyerek mahsur kaldı. Şahsın polisten yardım istemesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ahmet N.'nin yerinin tespit edilmesinin ardından AFAD ve UMKE ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen tırmanışa geçti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren tırmanış sonunda ekipler, mahsur kalan gence ulaştı. Ahmet N.'ye ilk müdahalesini yapan ekipler, zorlu yollardan inerek genci ambulansa getirdi.
Öte yandan, AFAD ekiplerinin donma tehlikesi geçiren Ahmet N.'yi sedyeye alacak uygun yere getirene kadar uçurum kenarlarında sırtlarında taşıdığı görüntüler ortaya çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

Sakarya Mahallesi, Kayseri, AFAD, 3. Sayfa
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