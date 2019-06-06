Dağda mahsur kalan kadın çoban kurtarıldı
52 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde karnındaki ağrı nedeniyle dağda mahsur kalan kadın çoban hastaneye ulaştırıldı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:49 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde karnındaki ağrı nedeniyle dağda mahsur kalan kadın çoban hastaneye ulaştırıldı.
Kabaağaç Mahallesi Dip mevkisinde, ormanlık alanında eşiyle keçi otlatan Havana Keskin
(46), karnındaki ağrı nedeniyle haraket edemedi. Keskin'in eşi, karısını kendi imkanlarıyla taşıyamayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Keskin, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve bölgede yaşayanların yardımıyla iki saatte sedyeyle ambulansa taşındı.
Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Halk otobüsünde taciz! Kadın yolcu çığlık attı, ortalık bir anda karıştı
Beyoğlu'nda bir kadın 3 katlı binadan atlayarak intihar etti
Trafikte tartışan kadınlar yumruk yumruğa kavga etti
Kendisini aldatan eşini, kızının gözleri önünde vurarak öldürdü