Dağda mahsur kalan kadın için kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Dağda mahsur kalan kadın için kurtarma operasyonu

6 saat önce

Antalya'da dağda mahsur kalan kadını kurtarmak için operasyon düzenlendi.

Antalya'da dağda mahsur kalan kadını kurtarmak için operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Çağlarca Mahallesi sınırlarında yer alan Sivri Dağı mevkisinde koşu yapan Rabia Şeyma Mengi, dönüş yolunda havanın kararması üzerine yolunu kaybetti.

Telefonla jandarmadan yardım isteyen Mengi'yi kurtarmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve AFAD ekiplerince kurtarma operasyonu düzenlendi.

Çağlarca Mahallesi'ne araçlarıyla ulaşan ekipler, ardından sarp arazide sporcunun bulunduğu yere doğru yürüyüşe geçtiler.

Telefonla kurulan irtibat sonucu Mengi'nin yaklaşık 2 saatlik yürüme mesafesinde bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dağda mahsur kalan kadın için kurtarma operasyonu

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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