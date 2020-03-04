Dağda mahsur kalan kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Dağda mahsur kalan kadın kurtarıldı

6 saat önce

Antalya'da koşu yapmak için gittiği Sivri Dağı mevkisinde mahsur kalan kadın kurtarıldı.

Antalya'da koşu yapmak için gittiği Sivri Dağı mevkisinde mahsur kalan kadın kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesinde Sivri Dağı mevkisinde koşu yapan Rabia Şeyma Mengi, dönüş yolunda havanın kararması üzerine yolunu kaybetti.

Telefonla jandarmadan yardım isteyen Mengi'yi kurtarmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve AFAD ekiplerince operasyon düzenlendi.

Çağlarca Mahallesi'ne araçlarıyla ulaşan ekipler, ardından sarp arazide sporcunun bulunduğu yere doğru yürüyüşe geçti.

Ekipler, telefonla kurulan irtibat sonucu Mengi'ye yaklaşık 2 saatlik yürüme sonucunda ulaştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mengi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dağda mahsur kalan kadın kurtarıldı

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:23 Kaynak: AA
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