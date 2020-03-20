Dağda mahsur kalan keçi 2 gündür kurtarılmayı bekliyor - Son Dakika
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Dağda mahsur kalan keçi 2 gündür kurtarılmayı bekliyor

6 saat önce

Dağda mahsur kalan keçi 2 gündür kurtarılmayı bekliyor Sinop'ta dağda mahsur kalan keçi 2 gündür kurtarılmayı bekliyor.

Dağda mahsur kalan keçi 2 gündür kurtarılmayı bekliyor

SİNOP - Sinop'ta dağda mahsur kalan keçi 2 gündür kurtarılmayı bekliyor.

Sinop'un Adabaşı mevkisinde yaklaşık 15 küçükbaş hayvanı olan Ahmet Çolakoğlu, keçilerini otlatmak üzere araziye çıkarttı. Otlayan keçilerden bir tanesi uçurumun aşağısına indi. Çolakoğlu keçisinin kurtarılmasını bekliyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Çolakoğlu, "Burada keçilerim var. Keçilerin bir tanesi aşağı doğru inmiş. AFAD ekiplerine gittim. Alamadıklarını söyledi. İtfaiye ekiplerine gittim. İtfaiye ekipleri de AFAD olmayınca alamayacaklarını söylediler. Keçi halen orada duruyor. Ne olacağını bilmiyorum. 2 gündür orada kaldı keçi. Burada insan olsa ne olur? Hayvanın canı yok mu? Şimdi valiliğe gidip şikayet edeceğim. Bir köpek yavrusu için tüm ülke ayağa kalkıyor da keçi için neden kalkmıyorlar? Neden ilgilenmiyorlar? Keçinin bir an önce oradan alınmasını istiyorum" dedi.

Dağda mahsur kalan keçi 2 gündür kurtarılmayı bekliyor

Ahmet Çolakoğlu, İtfaiye, Sinop, AFAD, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:08 Kaynak: İHA

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