Dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika
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Dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

21.05.2022 11:41
Dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Antalya'nın Demre ilçesinde dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik bir çalışma sonunda kurtarıldı.

Antalya'nın Demre ilçesinde dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik bir çalışma sonunda kurtarıldı.

Dün sabah saatlerinde Demre ilçesi Köşkerler Mahallesi Dere mevkiinde bir keçinin dağda mahsur kaldığı ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre ilçesinde görevli itfaiye ekipleri hareket geçti. Bölgeye giden ekipler 100 metrelik dağın 50 metrelik kısmında mahsur kalan keçiye ulaştı. Yaklaşık 6 saat süren çalışma üzerine zorlu koşullarda keçiye ulaşan itfaiye ekipleri keçiyi kurtararak sahibine teslim etti. - ANTALYA

Dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

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Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika
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