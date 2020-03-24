Dağda mahsur kalan keçi için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Dağda mahsur kalan keçi için çalışma başlatıldı

6 saat önce

Sinop'ta dağda 6 gündür mahsur kalan keçi için ekipler çalışma başlattı.

Dağda mahsur kalan keçi için çalışma başlatıldı, System.String[]

Sinop'ta dağda 6 gündür mahsur kalan keçi için ekipler çalışma başlattı.


Sinop'un Adabaşı mevkisinde 19 Mart Perşembe günü mahsur kalan keçi için Sinop İtfaiyesi ve AFAD ekipleri harekete geçti. Fakat ekipler keçinin bulunduğu alandan alınmasının çok riskli olduğunu bildirdi. Dağda mahsur kalan keçinin durumunun ne olacağı bilinmiyor.


Ayrıca keçinin hamile olduğu öğrenildi. - SİNOP

Sinop, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:55 Kaynak: İHA

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