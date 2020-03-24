Dağda mahsur kalan keçi için kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Dağda mahsur kalan keçi için kurtarma çalışması başlatıldı

6 saat önce

Dağda mahsur kalan keçi için kurtarma çalışması başlatıldı Sinop'ta dağda 6 gündür mahsur kalan keçi için ekipler çalışma başlattı.

Dağda mahsur kalan keçi için kurtarma çalışması başlatıldı

SİNOP - Sinop'ta dağda 6 gündür mahsur kalan keçi için ekipler çalışma başlattı.

Sinop'un Adabaşı mevkisinde 19 Mart Perşembe günü mahsur kalan keçi için Sinop İtfaiyesi ve AFAD ekipleri harekete geçti. Fakat ekipler keçinin bulunduğu alandan alınmasının çok riskli olduğunu bildirdi. Dağda mahsur kalan keçinin durumunun ne olacağı bilinmiyor.

Ayrıca keçinin hamile olduğu öğrenildi.

Dağda mahsur kalan keçi için kurtarma çalışması başlatıldı

Sinop, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:35 Kaynak: İHA

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