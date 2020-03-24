Son Dakika › Yerel › Dağda mahsur kalan keçi için kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
Dağda mahsur kalan keçi için kurtarma çalışması başlatıldı
6 saat önce
Dağda mahsur kalan keçi için kurtarma çalışması başlatıldı Sinop'ta dağda 6 gündür mahsur kalan keçi için ekipler çalışma başlattı.
Dağda mahsur kalan keçi için kurtarma çalışması başlatıldı
SİNOP - Sinop'ta dağda 6 gündür mahsur kalan keçi için ekipler çalışma başlattı.
Sinop'un Adabaşı mevkisinde 19 Mart Perşembe günü mahsur kalan keçi için Sinop İtfaiyesi ve AFAD ekipleri harekete geçti. Fakat ekipler keçinin bulunduğu alandan alınmasının çok riskli olduğunu bildirdi. Dağda mahsur kalan keçinin durumunun ne olacağı bilinmiyor.
Ayrıca keçinin hamile olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:35 Kaynak: İHA
Son Dakika Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı