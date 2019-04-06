Dağda Mahsur Kalan Keçileri Afad Kurtardı
1 saat önce
Hatay'da, dağlık bölgede bulunan kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Hatay
'da, dağlık bölgede bulunan kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD
ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Hassa
ilçesi Amanos Dağı
eteklerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Döner isimli çoban, bir grup keçisini Amanos Dağı eteklerine otlatmaya götürdü. Ancak keçiler bir süre sonra tırmandıkları kayalık bölgede mahsur kaldı. Keçilerini kurtaramayan çoban, AFAD ekiplerinden yardım istedi. Sarp ve kayalık olan, aynı zamanda uçurum da bulunan bölgeye gelen AFAD ekipleri, halatlar yardımıyla keçilerin mahsur kaldığı yere ulaştı.
AFAD ekipleri uzun ve uğraşlı operasyonun ardından keçileri kurtararak sahibine teslim etti. - HATAY
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:21 Kaynak: İHA
Kırklareli'nde Oylar Yeniden Sayıldı, Kazanan Belli Oldu
Ekrem İmamoğlu, Geçersiz Oyların Sayımındaki Son Durumu Paylaştı
Sigaraya Gelen Zam Bir Tek Onların Yüzünü Güldürdü
CHP'nin Eskişehir'deki Talebi Kabul Edildi! Oylar Yeniden Sayılacak