Dağda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Van'ın Çatak ilçesinde dağda hayvanlarıyla mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde dağda hayvanlarıyla mahsur kalan kişi kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Seyfullah Keve, Akçabuk Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan 7 keçisini aramaya çıktı.



Mahsur kalan Keve için vatandaşların Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çatak Grup Amirliğine haber vermesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.



Yapılan çalışmalar sonucu Keve ve hayvanları kurtarıldı.

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