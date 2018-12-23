Dağda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı
1 saat önce
Van'ın Çatak ilçesinde dağda hayvanlarıyla mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Van'ın Çatak ilçesinde dağda hayvanlarıyla mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Seyfullah Keve, Akçabuk Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan 7 keçisini aramaya çıktı.
Mahsur kalan Keve için vatandaşların Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çatak Grup Amirliğine haber vermesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucu Keve ve hayvanları kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:14 Kaynak: AA
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