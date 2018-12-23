Son Dakika Haberleri: Dağda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Dağda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

1 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde dağda hayvanlarıyla mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Dağda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Van'ın Çatak ilçesinde dağda hayvanlarıyla mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seyfullah Keve, Akçabuk Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan 7 keçisini aramaya çıktı.

Mahsur kalan Keve için vatandaşların Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çatak Grup Amirliğine haber vermesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu Keve ve hayvanları kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:14 Kaynak: AA

Van, Çatak, Güncel
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