Son Dakika Haberleri: Dağda mahsur kalan kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı
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Dağda mahsur kalan kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı

2 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kayalıklara düştüğü tahmin edilen kişiyi kurtarmak için operasyon başlatıldı.

Dağda mahsur kalan kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kayalıklara düştüğü tahmin edilen kişiyi kurtarmak için operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Esat Yoruh, 5 arkadaşıyla birlikte Bağbaşı Mahallesi seyir terası bölgesinden İbiş Kahvesi mevkisine doğru yürüyüşe çıktı.

Arkadaş topluluğu dönüşe geçtiği sırada Yoruh, dengesini kaybederek kayalık alana düşünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.
Bölgenin dağlık olmasından dolayı Yoruh'u mahsur kaldığı yerden kurtarmak için AFAD, UMKE ve AKUT'un desteğiyle arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:27 Kaynak: AA
Bağbaşı, Pamukkale, Denizli, Güncel
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