Dağda topladığı bitkisel ürünler ve çeyizliklerle geçimini sağlıyor - Son Dakika
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Dağda topladığı bitkisel ürünler ve çeyizliklerle geçimini sağlıyor

6 saat önce

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Rahime Tuna, kırsal alanda topladığı bitkisel ürünler ve yaptığı çeyizlikleri satarak geçimini sağlıyor.

Dağda topladığı bitkisel ürünler ve çeyizliklerle geçimini sağlıyor, System.String[]

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Rahime Tuna, kırsal alanda topladığı bitkisel ürünler ve yaptığı çeyizlikleri satarak geçimini sağlıyor.


Merkez Sur ilçesinde yaşayan Rahime Tuna, kırsal alanlarda topladığı bitkisel ürünleri ve el işi göz nuru çeyizlikleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. 25 yıldır bu işi yaptığını belirten Rahime Tuna, el işi ile hazırlanan çeyizliklere, hazır ürünlerin yaygınlaşması sonucu ilginin azaldığını söyledi. Tuna, "Önceki yıllara kadar çeyiz hazırlığı yapan gelin adaylarının en çok tercih ettikleri ürünler arasında yer alan el yapımı çeyizlere ilgi günden güne azalıyor. Burada soğuk hava olmasına rağmen yaptığım ürünleri ve topladığım bitkisel ürünleri getirip satmam gerekiyor. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve mevsimsel hastalıklara karşı bitkisel ürünler tercih ediliyor. El işi ürünler ise, şehir dışından gelen kadınlar ve aileler tarafından daha çok beğenilip alınıyor. Hz. Süleyman türbesine ziyarete gelenler, ürünlerimiz karşısında ilgisiz kalmayıp alıyorlar. Bizde bu şekilde azda olsa aile bütçemize katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
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