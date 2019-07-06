Son Dakika Haberleri: Dağda uçuruma yuvarlanan öğrenciyi jandarma kurtardı
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Dağda uçuruma yuvarlanan öğrenciyi jandarma kurtardı

1 saat önce

Isparta'da dağdan inerken uçuruma yuvarlanan tıp fakültesi öğrencisini jandarma helikopteri kurtardı.

Dağda uçuruma yuvarlanan öğrenciyi jandarma kurtardı, System.String[]
Isparta'da dağdan inerken uçuruma yuvarlanan tıp fakültesi öğrencisini jandarma helikopteri kurtardı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Hasan Demirhan, Veli Karameşe, Berkan Burak Dursun ile Uğur Kuşçu sabah Isparta'nın Aksu ilçesindeki Dedegöl Dağı'na tırmandı.
Öğrenciler inişe geçtikleri sırada dengesini kaybeden Hasan Demirhan, kayalık alandan sürüklenerek 20 metre yuvarlandı.
Bölgeye gelen jandarma, AFAD ile UMKE ekipleri, yaralanan öğrencinin sarp ve kayalık bölgeden tahliyesi için çalışma başlattı.
Demirhan'ın karadan tahliyesinin risk teşkil ettiği anlaşıldıktan sonra bölgeye helikopter çağrıldı.
Aydın Jandarma Filo Komutanlığınca görevlendirilen Skorsky tipi helikopter ile olay yerine ulaşan Jandarma Arama Kurtarma Timi Demirhan'ı hastaneye ulaştırdı.
Demirhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:46 Kaynak: AA
Jandarma, Isparta, Güncel
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