Dağda uyuya kalan yaşlı çoban 24 saat sonra sağ olarak bulundu - Son Dakika
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Dağda uyuya kalan yaşlı çoban 24 saat sonra sağ olarak bulundu

22.07.2022 16:42
Dağda uyuya kalan yaşlı çoban 24 saat sonra sağ olarak bulundu

Denizli'nin Kale ilçesinde sabah saatlerinde keçi otlatmaya gittikten sonra bir daha geri dönmeyen ve yönünü bulamayıp uyuya kalan çoban, evine 5 kilometre uzaklıktaki arazide 24 saat sonra sağ olarak bulundu.

Denizli'nin Kale ilçesinde sabah saatlerinde keçi otlatmaya gittikten sonra bir daha geri dönmeyen ve yönünü bulamayıp uyuya kalan çoban, evine 5 kilometre uzaklıktaki arazide 24 saat sonra sağ olarak bulundu.

Kale ilçesine bağlı TOKİ Mahallesi'nde oturan, işitme, görme ve yürüme sorunları bulunan Mustafa Erbay (69), keçileri otlatmak için dün sabah erken saatlerde evinden ayrılarak dağlık alana gitti. Her gün saat 12.00 civarında geri dönen Erbay, saatler geçmesine rağmen evine gelmedi. Keçilerin ilerleyen saatlerde eve geri dönmesinin ardından Erbay'ın hayatından endişe eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kayıp ihbarının yapıldığı bölgeye ulaşan AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra TRAC başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları tarafından çobanın bulunması için çalışma başlattı.

24 saat sonra sağ bulundu

Havanın kararmasından bu yana dağ taş yer yerde aranan ve izine rastlanılamayan yaşlı çoban, bugün öğle saatlerinde evine 5 kilometre mesafede bulunan Kepez Dağı'nda sağ olarak bulundu. Uykuya daldıktan sonra kendine gelen Mustafa Erbay'ın uyandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle yönünü bulamadığı, yiyecek ve içeceğinin tükenmesiyle birlikte bitkinlikten hareket edemediği ortaya çıktı. 24 saat sonra sevindirici haberi gelen yaşlı çobanın bulunduğu çalışmaları bizzat takip eden Kale Kaymakamı Abdullah Şahin, Mustafa Erbay ile yakından ilgilendi. yiyecek ve içecek ihtiyacı karşılanan Erbay, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

İlk işi yemek yemek oldu

Eşi Güriye Erbay'ın dört gözle beklediği Mustafa Erbay, sevinç içerisinde evine girerek ailesiyle kucaklaştı. Kendisi için hazırlanan sofrada ailesiyle birlikte yemek yiyen Erbay, yaşadıklarını anlattı. Yakınlarına endişeli saatler yaşayan Erbay, kendisine ulaşan ekiplere teşekkür ederek, bölgede uyuyup kaldığını ve gerisini hatırlamadığını söyledi.

Kapıda karşıladığı eşini kucaklayan Güriye Erbay ise "Keçiler geri geldi ve eşimi göremeyince her yere sordum ama yoktu. Ekipleri aradım onlarda hemen geldi. Benim ayağım topla yürüyemiyorum zaten. Ben bulurum dedim beni bırakmadılar arazide, eve geri getirdiler. Helikopterde aradı ve Kepez'de yatmış kalmış" dedi. - DENİZLİ

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Denizli'de meradan dönmeyen 69 yaşındaki çoban aranıyor Denizli'de meradan dönmeyen 69 yaşındaki çoban aranıyor Heyecan olsun diye arama kurtarma ekiplerini 5 saat boyunca dağ taş dolaştırdılar Heyecan olsun diye arama kurtarma ekiplerini 5 saat boyunca dağ taş dolaştırdılar
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Mustafa Erbay, Denizli, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dağda uyuya kalan yaşlı çoban 24 saat sonra sağ olarak bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dağda uyuya kalan yaşlı çoban 24 saat sonra sağ olarak bulundu - Son Dakika
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