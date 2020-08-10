Dağda yaralanıp mahsur kalan piknikçiler askeri helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

Dağda yaralanıp mahsur kalan piknikçiler askeri helikopterle kurtarıldı
ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesi'nde piknik yapmak için çıktığı dağlık arazide yüksekten düşerek ayağı kırılan tatilci askeri helikopterle kurtarıldı.
ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesi'nde piknik yapmak için çıktığı dağlık arazide yüksekten düşerek ayağı kırılan tatilci askeri helikopterle kurtarıldı. Olay dün sabah saatlerinde Kemaliye ilçesi Aşağımutlu köyü yakınlarında meydana geldi. Tatil için köylerine gelen 6 kişi piknik yapmak için Değirmendere Mezrası Gökseki Boğazı Koşan Deresi mevkine gitti. Piknik sonrası 4 kişi köye dönerken, Şaban Özmen(44) ve oğlu Şeref Özmen (16) dağlık arazide gezmeye çıktı. Akşam saatlerinde köye dönmeyen 2 kişi için arama çalışması başlatan köylüler kayıplara ulaşamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdiler. Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma ekipleri sevk edildi. Kayıp baba oğula gece saatlerinde ulaşıldı. Baba Şaban Özmen'in (44) bacağında kırık olduğunu tespit eden sağlık ekipleri, arazi şartları nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterden destek istedi. Kısa zamanda olay yerine ulaşan ambulans helikopter kayalık arazi nedeniyle iniş yapamayınca devreye askeri helikopter girdi. Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan askeri helikopter yaralı şahsı ve oğlunu alarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 15:40
Kaynak: DHA
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