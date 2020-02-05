Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi kayboldu (2) - Son Dakika

3 KİŞİ KURTARILDI

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, dağda yürüyüşe çıkan, havanın kararması ve sis nedeniyle kaybolan 3 kişi, AKUT ekiplerinin 6 saat süren çalışmaları sonucu bulundu. Olumsuz hava şartlarında mahsur kalan 3 kişi, ekipler tarafından dağdan indirildi. Yapılan kontrollerinde 3 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,