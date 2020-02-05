Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi kayboldu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi kayboldu (2) - Son Dakika

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi kayboldu (2)

19 dakika önce

3 KİŞİ KURTARILDI İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, dağda yürüyüşe çıkan, havanın kararması ve sis nedeniyle kaybolan 3 kişi, AKUT ekiplerinin 6 saat süren çalışmaları sonucu bulundu.

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi kayboldu (2), System.String[]

3 KİŞİ KURTARILDI

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, dağda yürüyüşe çıkan, havanın kararması ve sis nedeniyle kaybolan 3 kişi, AKUT ekiplerinin 6 saat süren çalışmaları sonucu bulundu. Olumsuz hava şartlarında mahsur kalan 3 kişi, ekipler tarafından dağdan indirildi. Yapılan kontrollerinde 3 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Kemalpaşa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de yarış atına şiddet canlı yayına yansıdı! TJK'dan kınama geldi
Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun? İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı! Hızı saatte 80 kilometreyi bulacak Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den korkutan Manisa depremi tahmini: 7 şiddetinde deprem olabilir

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 04:21:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi kayboldu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]