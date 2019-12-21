Dağdan düşen bisikletli kurtarıldı - Son Dakika
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Dağdan düşen bisikletli kurtarıldı

6 saat önce

Konya'da bisikletle kaybolan gencin dağdan düştüğü belirlendi.

Dağdan düşen bisikletli kurtarıldı, System.String[]

Konya'da bisikletle kaybolan gencin dağdan düştüğü belirlendi. Hemen harekete geçen kurtarma ekipleri yaralı genci bulduktan sonra helikopterle hastaneye kaldırdı.

Olay, öğleden sonra merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı mevkisinde dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Konya'da dağlık alanda 5 bisikletliden bir kişinin kaybolduğu şeklinde ihbar geldi. İhbarın ardından arama, kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda Konya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri olay yerine ulaştı. AFAD ekipleri kaybolan bisikletlinin dağdan aşağıya düştüğünü belirledi. Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri de gencin bulunduğu yere sevk edildi. UMKE ekipleri bisikletlinin düştüğü yere ulaşmak için dağlık arazide yollarına yaya olarak devam etti. Bisikletlinin olduğu yere ulaşan ekipler ilk müdahaleyi yaparken, bulunduğu yerden kurtarılması için Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından helikopter istendi. Askeri helikopterin gelmesinin ardından yaralı bisikletli 22 yaşındaki Muhammet Emin Boydak kurtarma ekipleri tarafından helikoptere alındı. Hipotermiye girdiği ve vücudunda ezikler olduğu öğrenilen Boydak, helikopterle 3. Ana Jet Üs Komutanlığına götürüldü. Burada hazır bekleyen ambulansa alınan Boydak, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Boydak'ın yakınları ve arkadaşları da hastaneye geldi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
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