Dağdan getirdiği ters lale tohumlarıyla bahçesini süsledi - Son Dakika

Dağdan getirdiği ters lale tohumlarıyla bahçesini süsledi

22.04.2021 12:00
Dağdan getirdiği ters lale tohumlarıyla bahçesini süsledi, System.String[]

Muş'un dağlık bölgelerinde kuruyan ters lale tohumlarını çocuklarıyla birlikte toplayarak bahçesinde yeşerten 55 yaşındaki Medet Güven, onları hem koruyor hem de örnek oluyor.

Muş'un dağlık bölgelerinde kuruyan ters lale tohumlarını çocuklarıyla birlikte toplayarak bahçesinde yeşerten 55 yaşındaki Medet Güven, onları hem koruyor hem de örnek oluyor.

Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyünde yaşayan 6 çocuk babası Medet Güven, 6 yıl önce dağdan topladığı ters lale tohumlarını saksı ve kavanozda yetiştirmeye başladı. Yetişen fideleri bahçelerine diken Güven ailesi, endemik bitki çeşitleri arasında yer alan ve koparana 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 60 bin 163 lira para cezası uygulanan ters lalelere gözü gibi bakıyor. Bahçede lalelerin bakımını yapan aile, eve gelen misafirlere de sadece fotoğraf çektirme izni veriyor. Görsel şölenin oluştuğu bahçede günlerini geçiren aile bireyleri, günün stresini de laleler sayesinde atıyor.

"Lalelerimiz görsel bir şölene dönüşmüş durumda"

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Ağız ve Dış Sağlığı Öğrencisi Delal Güven, ters lalelerin tohumlarını yaklaşık 5-6 yıl önce babası ve kardeşleriyle birlikte dağların zirvesinden getirdiklerini söyledi. Ekimin ardından fidelerin oluştuğunu ifade eden Güven, "Her sene tohum döküyorlar, biz de tekrar yeşertiyoruz ve tekrar ekip daha fazla ekin vermesini sağlıyoruz. Bu ters lalelerin bir özelliği, normal lalelerden çok farklı olmaları, yüzlerinin toprağa dönük olmasıdır. Bu da hüznü simgeliyor. Hüzünlü lale olarak biliniyor. Biz de çoğaltmak ve görsellik amacıyla bahçemize getirdik. Normal yaşam alanlarında da oluşsun, herkes görsün ve sevsin istedik. Şu anda yetişen lalelerimiz görsel bir şölene dönüşmüş durumda. Fotoğraflarını çekiyoruz, bakımını üstleniyoruz, çapalıyoruz, çevresinde çıkan otları çekiyoruz, suluyoruz. Daha çok doğallığıyla bırakmak gerekiyor lakin burası pek doğal ortamları olmadığı için bakımını daha fazla üstleniyoruz. Dağlık kesimlerle buradaki hava farklı olduğu için daha iyi bakmak durumunda kalıyoruz" dedi.

Baba Medet Güven ise ters lalelerin kuruduğu zaman tohumları oluştuğunu belirterek, "Ben de bunun ekimini denemek istedim. Tohumları ektim ve bahçemde yeşermeye başladı. Bizde sulamasını ve bakımını yapıyoruz. Bu güzelliği bahçemize taşımak istedik, yeşillendirmek istedik. Bu çiçekleri çoğalttım. Bahçemin her tarafı lalelerle süslendi. Hem koruyoruz hem de daha fazla yetiştiriyoruz" diye konuştu. - MUŞ

Dağdan getirdiği ters lale tohumlarıyla bahçesini süsledi
Dağdan getirdiği ters lale tohumlarıyla bahçesini süsledi
Dağdan getirdiği ters lale tohumlarıyla bahçesini süsledi
Dağdan getirdiği ters lale tohumlarıyla bahçesini süsledi
Dağdan getirdiği ters lale tohumlarıyla bahçesini süsledi
Dağdan getirdiği ters lale tohumlarıyla bahçesini süsledi
Dağdan getirdiği ters lale tohumlarıyla bahçesini süsledi
Dağdan getirdiği ters lale tohumlarıyla bahçesini süsledi
Dağdan getirdiği ters lale tohumlarıyla bahçesini süsledi

Para Cezası, Korkut, Bitki, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dağdan getirdiği ters lale tohumlarıyla bahçesini süsledi - Son Dakika


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