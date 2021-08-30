Dağdan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Diyarbakır'da 3 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırıldıktan sonra güvenlik güçlerine teslim olarak anne babasına kavuşan Mustafa Biçer, evlat nöbeti tutan ailelere ziyarette bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 728. gününde sürüyor.

3 Eylül 2019'da HDP il başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan 3 anneden biri olan Ayşegül Biçer'in aylar süren mücadelesi sonucu 29 Temmuz'da güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa Biçer, Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında anne ve babalar HDP il binası önünde ellerinde Türk bayrağı ve balonlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı. HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atan aileler, çocuklarının gelmesi dileğiyle balonları gökyüzüne bıraktı.

Mustafa Biçer, yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tüm halkla kutladıklarını belirterek, terör örgütü PKK tarafından internet üzerinden kandırılarak kaçırıldığını, örgütte çok zor dönemler geçirdiğini söyledi.

Ailesiyle görüşmek ve konuşmak istediği için örgüt tarafından kapalı bir mekanda tutulduğunu kaydeden Biçer, şöyle konuştu:

"Terör örgütü tarafından kötü muamele gördüm. Annemin sesini ve çığlığını televizyonda gördüm. Bana umut ışığı oldu ve bugün buradayım. Evladını isteyen anne ve babalar gelip HDP il binası önünde otursun. Annem, babamın ve buradaki annelerin çığlığını duyduğum için gelip devletime teslim oldum. Örgüttekiler, 'teslim olursanız devlet size işkence yapar, sizi tutuklar, ailenizi ajan yaparak ve size zulüm yapar' şeklinde tehdit ediyorlardı."

Kandırılarak dağa kaçırılanlara seslenen Biçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlara inanmayın. Teslim oldum ve şu an evimdeyim. Güvenlik güçleri tarafından hiçbir kötü muameleye uğramadım. Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde şu sözü özellikle kullandı. 'İnşallah diğer kardeşlerimiz de gelir teslim olur. Onlarla da görüşürüz.' Gelin teslim olun ve hiçbir şekilde kötü muamele yapılmıyor. Cumhurbaşkanımız bizi kardeşi ve evladı olarak görüyor. 'Evlatlarım gelin teslim olun.' diyor. Burada annelerin ağlayışını ve çığlıklarını sesini gördüm."

Annelerin eyleminin 3. yılına gireceğini aktaran Biçer, "3 Eylül'de HDP il binası önüne herkesi davet ediyorum. Gelin bize destek olun ve bu çocukların sesine çığlık olun. Oradaki zulümlere artık 'yok' desinler." diye konuştu.