Dağdan kopan dev kaya parçası köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

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Dağdan kopan dev kaya parçası köy yolunu ulaşıma kapattı
7 saat önce
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Gürgenli ve Topluca grup köy yolu, tonlarca ağırlıktaki kaya parçasının düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Gürgenli ve Topluca grup köy yolu, tonlarca ağırlıktaki kaya parçasının düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Yol, kaya parçasının iş makinesi yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz hafta ilçe genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle tonlarca ağırlıktaki kaya parçası dağdan koparak Gürgenli ve Topluca köylerine ulaşımın sağlandığı grup köy yoluna düştü. Grup köy yolunu ulaşıma kapatan dev kaya parçası, uzun uğraşın ardından iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. Kaya parçasının kaldırılmasının ardından grup köy yolu tekrar ulaşıma açıldı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:27 Kaynak: İHA
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