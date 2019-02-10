Dağdan Kopan Kaya Parçası Aracın Üzerine Düştü, Sürücü Yaralandı
1 saat önce
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı'nda kopan kaya parçasının, yol kenarında park halinde olan hafif ticari aracın üzerine düşmesi sonucu sürücü Davut Arğan (22), yaralandı.
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap
ilçesinde Kato Dağı
'nda kopan kaya parçasının, yol kenarında park halinde olan hafif ticari aracın üzerine düşmesi sonucu sürücü Davut Arğan (22), yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Beytüşşebap ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Davut Arğan yönetimindeki 33 ELS 87 plakalı hafif ticari araç, Beytüşşebap ilçe merkezi girişine yaklaştığında yanındaki Macit Dursun (52) ile manzarayı izlemek için aracını yol kenarına çekti. Araçtan çıkan Dursun, Kato Dağı'ndan kopan kaya parçasının aracın üzerine düştüğünü görünce Arğan'ı uyardı. Bu sırada araçtan çıkmaya çalışan Arğan olayda yaralandı. Dursun, yoldaki sürücülere durumu bildirdi. Diğer sürücülerin yardımıyla, yaralı Arğan Beytüşebap Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Arğan, Şırnak Devlet Hastanesi
'ne sevk edildi. - Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:01 Kaynak: DHA
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