Son Dakika Haberleri: Dağdan Kopan Kaya Parçası Yolcu Trenine Çarptı, Facia Ucuz Atlatıldı

Dağdan Kopan Kaya Parçası Yolcu Trenine Çarptı, Facia Ucuz Atlatıldı

1 saat önce

Dağdan kopan kaya parçası yolcu trenine çarptı, facia ucuz atlatıldı Elazığ'ın Palu ilçesinde kopan kayanın trene çarpması sonucu maddi hasar meydana gelirken, tren yolu geçici olarak ulaşıma kapandı.

Dağdan kopan kaya parçası yolcu trenine çarptı, facia ucuz atlatıldı
Elazığ'ın Palu ilçesinde kopan kayanın trene çarpması sonucu maddi hasar meydana gelirken, tren yolu geçici olarak ulaşıma kapandı. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kaya parçası raylardan kaldırılarak yol ulaşıma tekrar açıldı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde kopan kayanın trene çarpması sonucu maddi hasar meydana gelirken, tren yolu geçici olarak ulaşıma kapandı. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kaya parçası raylardan kaldırılarak yol ulaşıma tekrar açıldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Tatvan seferini yapan 22012 sefer sayılı Van Gölü Ekspresi'ne Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Burgudere Köyü Masalla Bölgesinde dağdan kopan kaya parçaları çarptı. Kayanın çarptığı trenin lokomotifinde küçük çaplı hasar meydana gelirken, yol 2 saat ulaşıma kapandı. Olayın yaşandığı bölgeye giden ekipler 2 saatlik çalışma sonucu kayaları raylardan kaldırdı. Temizleme çalışması yapılması sonrasında yolcu treni yoluna devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:43 Kaynak: İHA

Elazığ, Palu, 3. Sayfa
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