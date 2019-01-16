Son Dakika Haberleri: Dağdan Kopan Kaya Trene Çarptı

Dağdan Kopan Kaya Trene Çarptı

1 saat önce

Tatvan seferini yapan 22012 sefer sayılı Van Gölü Ekspresi'ne, dağdan kopan kaya çarptı.

Dağdan Kopan Kaya Trene Çarptı, System.String[]
ANKARA- Tatvan seferini yapan 22012 sefer sayılı Van Gölü Ekspresi'ne, dağdan kopan kaya çarptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, trende hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Erkan BAYPALU (Elazığ),-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:02 Kaynak: DHA

Van Gölü, Tatvan, Güncel
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