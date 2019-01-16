Dağdan Kopan Kaya Trene Çarptı
1 saat önce
Tatvan seferini yapan 22012 sefer sayılı Van Gölü Ekspresi'ne, dağdan kopan kaya çarptı.
ANKARA- Tatvan
seferini yapan 22012 sefer sayılı Van Gölü
Ekspresi'ne, dağdan kopan kaya çarptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, trende hasar meydana geldi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Erkan BAYPALU (Elazığ
),-
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:02 Kaynak: DHA
Dağdan Kopan Kaya Parçaları Van Gölü Ekspresi'ne Çarptı
Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi
Son Dakika! CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
ABD'de 800 Bin Federal Hükümet Çalışanı, 25 Gündür Maaş Alamıyor