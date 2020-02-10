Dağdan kopan kayalar ahırın üzerine düştü, çok sayıda hayvan telef oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dağdan kopan kayalar ahırın üzerine düştü, çok sayıda hayvan telef oldu - Son Dakika

Dağdan kopan kayalar ahırın üzerine düştü, çok sayıda hayvan telef oldu

6 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde yağmur ve kar yağışından dolayı dağın yamacındaki ahırın üzerine kaya parçaları devrilmesi sonucu çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Dağdan kopan kayalar ahırın üzerine düştü, çok sayıda hayvan telef oldu, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde yağmur ve kar yağışından dolayı dağın yamacındaki ahırın üzerine kaya parçaları devrilmesi sonucu çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.


Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesi Kayapaşa Mahallesi Ünye caddesinde Muammer Karaman'a ait yaklaşık 300 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırın yanında toprak kayması oldu. Yağmur ve kar yağışının ardından meydana gelen toprak kayması ile birlikte ahırın üzerine kaya parçaları devrildi. Kayaların altında kalan hayvanların bir kısmı canlı olarak kurtarılırken, telef olan hayvanların çıkarılması için Niksar Belediyesi iş makinası ile bölgede çalışma başlatıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, çalışmalarla ilgili bilgiler alarak, gerekli yardım ve çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.


Besici Muammer Karaman, çarşıdayken ahırın üzerine kaya parçalarının uçtuğunu öğrendiğini belirterek, "Geldiğinde manzara çok kötü idi. Canlı hayvanları kurtarmaya çalıştık, 10 tane anaç koyun telef olmuş yine 5-6 tane yavru kuzu telef olmuş. Toprağın altında daha kaç tanesinin ölüsü çıkacak bilemiyorum. Toprak ve kayalar temizlenmeden hiç bir şey söyleyemiyorum" dedi.


Yaklaşık 300 küçük baş hayvanın bulunduğu ahır sahibi Serkan Tepebaşı ise yaşadıkları çaresizliği dile getirerek, "Ahırın üzerindeki kayalar ahırın üstüne uçmuş, içerideki hayvanların bir kısmını çıkardık, 80-90 hayvan telef oldu diye düşünüyoruz şu an sayım yapamadık, toprağın altında hayvanlar var kayalar kaldırıldıktan sonra ortaya çıkacak durum" diye konuştu.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Karaman, Niksar, Tokat, Ünye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:52 Kaynak: İHA
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